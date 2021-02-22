Рецидивист обокрал медсестру в омской больнице

Омск, 22 февраля. Сотрудники полиции задержали 36-летнего бездомного местного жителя. Отсидевший за кражи мужчина снова взялся за старое.

К полицейским обратилась 65-летняя медсестра и рассказала, что у нее из кошелька украдено 10,8 тыс. рублей. По словам заявительницы, личные вещи она оставила в сестринской комнате.

Стражи порядка изучили записи камер наблюдения. Силовики обратили внимание на подозрительного гражданина, который ненадолго заходил в служебный кабинет. Как выяснилось, этим человеком был местный бездомный, неоднократно привлекавшийся за кражи. Из колонии в последний раз он вышел в начале февраля.

Полицейские задержали фигуранта, когда тот пытался покинуть Омскую область. При нем была только одна тысяча рублей, остальные деньги он потратил.

В Мордовии вынесли приговор злоумышленнику, обокравшему пенсионерку. Похищенные деньги безработный преступник спрятал в стволе дерева, сообщал ФАН.