Начальник штаба «Юнармии»: Дзержинский — это образец служения и пример патриотизма



Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Игорь Коровин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» предложил оставить на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому.

«В Москве достаточно много места: и для памятника Дзержинскому, и для памятника Александру Невскому. Я вообще не сторонник споров вокруг истории. Это память наших отцов и дедов, которые, возможно, совершали ошибки, и не в нашем праве их судить. Мне на Лубянке нравился Дзержинский. Это была доминанта, это было красиво. Для меня Дзержинский — это образец служения. Человек бескорыстно отдавался своему делу. Это пример патриотизма, служения Отечеству», – заявил Коровин.

Ранее ФАН рассказывал, что в 1958 памятник Феликсу Дзержинскому впервые появился на Лубянской площади. К концу 1980-х москвичи стали воспринимать детище скульптора Евгения Вучетича как символ советских репрессий, и Моссовет его демонтировал. В 1994 году бронзовый 11-тонный Феликс Эдмундович «переехал» в парк искусств «Музеон». Сегодня, спустя почти три десятка лет, отношение к объекту культурного наследия страны вновь изменилось.

Вопрос установки памятника на Лубянской площади оказался в центре внимания столичной Общественной палаты. Депутаты, журналисты, архитекторы пришли к выводу, что старейший транспортный узел Москвы выглядит пустым, и его нужно обновить с помощью новой «доминанты».

