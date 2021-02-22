Ланская восхитила зрителей шоу «Точь-в-точь» пародией на Нетребко

Москва, 22 февраля. Актриса театра и кино Валерия Ланская сразила жюри и зрителей шоу «Точь-в-точь» пародией на оперную певицу Анну Нетребко.

Шоу вернулось на Первый канал после многолетнего перерыва. Кресла жюри достались юмористу Максиму Галкину, актерам Леониду Ярмольнику и Максиму Аверину, а также певице Кристине Орбакайте.

Ланская вышла на сцену в сияющем платье-бюстье в пол. В руках она держала букет роз. С подобными цветами появлялась на публике и сама оперная дива.

«Когда участники замахиваются на величайших звезд оперной сцены, это радует. Я считаю, что Валерия справилась. Номер по-своему уникален», — отозвался о выступлении Галкин.

Зрителям, судя по оставленным в Сети комментариям, номер Ланской пришелся по душе.

«Браво, Валерия! Смотрела ваше выступление вчера — это было бесподобно!»; «Ваш новый образ — потрясающе, легко, воздушно! Класс!» — написали восхищенные зрители на странице Ланской в Instagram.

Как отметила ранее певица Таисия Повалий, участвовать в шоу перевоплощений крайне сложно. Непростым проект делает и тот факт, что оценивает номера высокопрофессиональное жюри.