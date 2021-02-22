Виновником лобового ДТП на Сахалине стал потерявший сознание водитель

Южно-Сахалинск, 22 февраля. Водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением и стал инициатором ДТП. В результате виновник аварии скончался на месте.

Известно, что виновник аварии вылетел на встречную полосу и врезался в снежную кромку.

Инцидент произошел на улице Ленина в районе «Федоровки». На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, однако они не смогли спасти пострадавшего. Мужчина скончался. По данным врачей, у него произошел сердечный приступ. При нем обнаружили документы. Сотрудники правоохранительных органов сообщили родственникам погибшего печальную новость.

Похожий случай произошел в Чите. Там пожилой водитель едва не погиб при столкновении с двумя электричками, сообщил ФАН.