На льду Японского моря состоялся полумарафон. ФАН-ТВ

Шестой ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run 2021 собрал более 1000 спортсменов. Забег прошел 21 февраля на льду бухты Новик в акватории Японского моря.

В забегах приняли участие спортсмены всех возрастов, включая детей от 6 до 13 лет и пенсионеров. Участники соревновались на дистанциях 5, 10, и 21 километр, а для юных участников была предусмотрена трасса в 500 метров.

«Лед морской, неровный. Мы его почистили от снега, но тем не менее у ребят там трасса очень сложная. Поэтому те эмоции, которые они испытывают, пробежав по морскому льду, они правда индивидуальные, эксклюзивные», — объяснила спортивный директор полумарафона Ольга Гаева.

В этом году среди участников был заметен особый ажиотаж, все слоты были выкуплены уже за три недели до старта. Количество иностранных участников по сравнению с прошлыми годами уменьшилось из-за пандемии. На дистанцию вышли около 50 спортсменов из Великобритании, Казахстана, КНР, Маврикии, Швейцарии и Японии.

«Ледовый полумарафон для меня — в первую очередь преодоление, потому что очень сложно мотивировать себя в межсезонье чем-то заниматься», — поделилась эмоциями участница соревнований Алена Остропика.

Первым к финишу на дистанции 21 километр пришел Евгений Пушков — мастер спорта по легкой атлетике и победитель 2020 года. Он признался, что забег оказался для него непростым.