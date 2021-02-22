Налетчики в Новосибирске жестоко избили продавца шаурмы ради 3 тыс. рублей

Новосибирск, 22 февраля. Четверо мужчин ворвались в общепит. Злоумышленники жестоко избили руками и ногами кассира, забрали деньги и убежали.

Преступление произошло в кафе на улице Ватутина. Компания покалечила продавца шаурмы и забрала из кассы 3 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск грабителей.

По данным следствия, один из налетчиков собирался еще забрать телефон потерпевшего, но не успел. А его сообщник набивал карманы жвачкой, пока другой вытаскивал из кассы деньги. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ювелирный магазин ранее ограбили в Хабаровске, сообщал портал Deita. Вооружившись камнем, грабители разбили витрину магазина и в течение нескольких минут украли 150 драгоценностей.