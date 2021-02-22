Facebook начал блокировать рекламу вакцинации от коронавируса

Москва, 22 февраля. Сообщения о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции начала блокировать социальная сеть Facebook.

Блокировка сообщений о пользе вакцинации произошла из-за фильтров, которые ограничивают размещение рекламы политического характера. К такому выводу пришли эксперты газеты Politico, которые провели собственный анализ.

По состоянию на сегодняшний день соцсеть уже заблокировала сообщения от 110 групп. В них содержалась информация о принципах работы вакцины от коронавирусной инфекции, а также о местах, в которых все желающие могут сделать прививку. Ограничения коснулись рекламы, размещенной не только американскими, но и европейскими организациями, добавили эксперты.

«Несмотря на то, что мы не размещаем сообщения с социально-политическими вопросами, мы позволяем публикацию связанных с COVID-19 сообщений, в которых есть информация об эффективности вакцины. Мы уже дали рекомендации нашим сотрудникам, чтобы они были доступны для аудитории», – заявили в компании Facebook.

Эффективность прививки от коронавируса можно проверить тремя простыми способами. Так считает доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США.

Не так давно итальянские ученые дали положительное заключение по российской вакцине «Спутник V». В ходе исследования вакцины было установлено, что она отвечает всем требованиям, ее можно использовать при коронавирусе, пишет «Подмосковье сегодня».