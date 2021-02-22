Бытовой конфликт между супругами в Курске закончился убийством

Курск, 22 февраля. Жена поссорилась с мужем и схватилась за нож. От полученных травм мужчина скончался. Женщина сама вызвала полицию.

Преступление было совершено 30-летней женщиной в одной из квартир на улице Серегина.

Между супругами произошел бытовой конфликт. Во время скандала жена схватила кухонный нож и ударила им возлюбленного в грудь. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. Женщина сама вызвала полицию. Сейчас следователи устанавливает все обстоятельства случившегося.

Похожий инцидент произошел в Оренбургской области, сообщал портал RIA56. В Гайском районе многодетная мать убила своего мужа. Следователям женщина рассказала, что воспитывает троих малолетних детей, с мужем они прожили 8 лет. Во время ссоры она ударила его ножом, но «убивать не хотела».