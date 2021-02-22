Житель Иркутска получил удар ножом вместо интима

Иркутск, 22 февраля. Правоохранители задержали жительницу региона, подозреваемую в расправе над мужчиной. Ранее фигурантка уже отсидела за убийство.

По версии следователей, обвиняемая и ее приятель коротали время за распитием спиртного. Под действием алкоголя потерпевший захотел интима. Мужчина предложил собеседнице заняться сексом, на что она отреагировала крайне агрессивно.

В пылу ссоры фигурантка схватила нож и с силой всадила его в грудь пострадавшего. Мужчина скончался сразу же. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил злоумышленницу под арест сроком на два месяца.

В Ленинградской области стражи порядка задержали местную жительницу. В ходе застолья женщина поссорилась с потерпевшим и одним ударом ножа убила его, сообщал ФАН.