Игорь Саруханов признался, что День защитника Отечества для него — двойной праздник

Советский и российский певец и композитор Игорь Саруханов рассказал корреспонденту ФАН, как он относится к Дню защитника Отечества, а также поделился планами празднования.

«23 февраля — действительно серьезный праздник. Я два года отдал Родине, я в запасе нахожусь, поэтому это — мой праздник, я отмечаю. Мы, конечно, на какой-нибудь площади с бывшими сослуживцами не собираемся, это уже лишнее, тем более все разъехались», — рассказал композитор.

Игорь Саруханов признался, что каждый год они с сослуживцами поздравляют друг друга с Днем защитника Отечества.

«Скажем так, вместе со страной празднуем. В основном это телефонные разговоры, «поздравлялки», ну и, конечно же, какие-то подарки. У моего друга еще день рождения в этот день, так что у меня вообще двойной праздник», — добавил певец.

Недавно режиссер художественного фильма «Мажор» Максим Полинский рассказал, как относится к предстоящему празднику.