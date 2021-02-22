Россияне надеются на увеличение доходов в ближайшие полгода

Москва, 22 февраля. Исходя из результатов опроса «Оценка текущих ожиданий населения» аналитиков ВЦИОМ и «ДОМ.РФ», часть граждан Российской Федерации надеются на скорый рост своих доходов.

Согласно исследованию, 26 процентов жителей страны ждут улучшения финансового положения в первой половине 2021 года. В начале пандемии людей с такими ожиданиями было в два раза меньше, передают «Известия». Данный опрос проводится ежегодно среди как минимум 1,6 тысячи россиян из 50 регионов.

«Результаты опроса 2021 года отражают общую стабилизацию экономической ситуации в стране после пандемии», — заявил глава аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Особенно восстановления экономики ждут работники сферы услуг, самозанятые граждане и ИП: их доходы сократились сильнее, чем в среднем по России. В крупных городах без работы остались официанты, парикмахеры, сотрудники фитнес-клубов и ТЦ, добавил эксперт.

Федеральное агентство новостей рассказало, как официанты пытаются увеличить свой доход. Как стало известно, персонал кафе и ресторанов часто не избегает различных уловок, чтобы нажиться на посетителях.