Новый адаптер Asus позволяет добавить в конфигурацию системы порт 2,5GbE

Тайбэй, 22 февраля. Тайваньская компания Asus представила новый адаптер USB-C2500, который подключается к USB 3.2 Gen1 и позволяет добавить в конфигурацию системы порт 2,5GbE.

Характеристики устройства компания раскрыла на своем официальном сайте. Корпус адаптера изготовлен из алюминиевого сплава. На одной стороне расположен разъем сетевого порта. А в другой торец встроен кабель длиной пять сантиметров в оплетке, на котором закреплен разъем USB Type-A.

«Совместимость с Windows, Mac OSX и Linux», — уточняет производитель.

Цена новинки пока остается неизвестной.

Ранее американская компания Nvidia решила вернуть в продажу видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, которые появились на рынке в 2016 году. Производитель существенно повысил на них цену.