Железняк: отношения Украины с МВФ напоминают компьютерную игру

Киев, 22 февраля. Председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк прокомментировал взаимоотношения Киева и Международного валютного фонда (МВФ) в беседе с журналистами.

Стране грозит бюджетный кризис и невозможность профинансировать выплату по государственному долгу. Власти Украины сознательно не выполняют свои задачи, постоянно возвращаясь к фонду с просьбой о деньгах, заявил эксперт.

«Отношения Украины с МВФ напоминают компьютерную игру, в которой Украина раз за разом проваливает прохождения одного и того же уровня», — передает слова Железняка News Front.

Задачами Киева, по мнению председателя фракции, являются проведение судебной реформы, поддержка антикоррупционной системы, ликвидация ручного регулирования, в том числе в сфере тарифов, и уменьшение бюджетного дефицита. Если Киев продолжит игнорировать реформы, то в бюджете страны не окажется денег для выплат по кредитам, уверен эксперт.

Ранее экономисты предупреждали о худшем сценарии для экономики Украины. Возможные последствия прекращения сотрудничества с МВФ перечислил аналитик Вадим Иосуб из «Альпари».