Берлин, 22 февраля. Российские системы противовоздушной обороны способны стать веским аргументом в маркетинговой стратегии американского концерна Lockheed Martin.

Об этом пишет немецкое издание FlightGlobal, перевод публикации представлен «ПолитРоссией».

Автор статьи Гаррет Рейм сообщает, что руководство американского концерна Lockheed Martin старается обосновать увеличение производства своих истребителей пятого поколения F-35 для нужд ВВС США. При этом американские военные не испытывают большого восторга от боевых качеств и особенно от заоблачной стоимости F-35, изучая возможности покупки более дешевых и надежных истребителей четвертого поколения.

Рейм пишет, что последнее время представители Lockheed Martin акцентируют внимание на широкое мировое распространение высокоточного и мощного оружия ПВО — в частности, российских систем С-300 и С-400, Например, С-400 «Триумф» уже используются в России, Китае, Беларуси и Турции, в скором времени их получит Индия.

Позиционируя F-35 как самолет, который якобы сможет прорывать купол ПВО С-400, концерн Lockheed Martin получает дополнительный и солидный аргумент на переговорах с руководством ВВС США. Таким образом российские комплексы ПВО становятся «спасательным кругом» для тонущего под грузом технических и финансовых проблем проекта F-35, резюмирует FlightGlobal.

Ранее сообщалось, что отставной генерал ВС Турции обвинил США в попытке поссорить его страну с Россией из-за С-400. О бесперспективности любого взлома новейших систем ПВО РФ информировал Царьград.