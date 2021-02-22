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Экономика

Холодная погода стала причиной выброса загрязняющих веществ над Техасом

Холодная погода стала причиной выброса загрязняющих веществ над Техасом

Остин, 22 февраля. Несколько тонн загрязняющих веществ было выброшено в небо над Техасом нефтеперерабатывающими заводами. Причиной этому стали попытки закрыть производство во время холодной погоды.

Аномально холодная погода из-за арктической воздушной массы, которая распространилась над областью, нанесла удар по производству природного газа и электроэнергии. Поставки энергоресурсов, необходимых для функционала заводов вдоль побережья Мексиканского залива США, сократились. Чтобы не допустить повреждения установок, НПЗ выпускали газы, из-за чего над восточным Техасом появился дым.

Эти выбросы могут на порядок превзойти обычные, заявила председатель Национальной команды по чистому воздуху Сьерра-клуба Джейн Уильямс. По данным Техасской комиссии по качеству окружающей среды, в небо попало почти 337 000 фунтов загрязняющих веществ, в числе которых бензол, окись углерода, сероводород и диоксид серы.

Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее заявил, что в энергетическом коллапсе на фоне сильнейших мороза и бури виноваты власти Техаса. Он уверен, что они сэкономили на системах морозостойкости в сфере энергетики.

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