Жители Читы выбрали имя для самки леопарда из местного зоопарка

Чита, 22 февраля. Сотрудники городского зоопарка Читы подвели итоги конкурса на имя для восьмимесячного котенка амурского леопарда.

По итогам конкурса самку леопарда было решено назвать Ичель. В переводе с немецкого ее имя переводится как "благородная и смелая защитница". Именно такое имя для маленького хищника предложила читинка Анастасия Колесова, за что в подарок от зоопарка получила попугая корелла, сообщили в пресс-службе зверинца. В общей сложности жительницы Читы предложили порядка 250 имен для леопарда.

«Члены жюри учитывали правила ведения родословных племенных животных, по которым необходимо в имена добавлять первые буквы кличек родителей и прародителей», – сказано в сообщении.

По паспорту самку леопарда, доставленную из Комсомольска-на-Амуре, зовут Арма. В переводе с латинского ее имя переводится как «щит» или «оборонительное оружие». Новое имя животного должно было соотноситься с первым, добавили сотрудники зоопарка. Сейчас маленькая хищница привыкает к новой кличке, активно рычит, дергает ушами и всячески идет на контакт. Котенок хорошо адаптируется к новому месту жительства, пьет из бутылочки, ест мясо и даже играет с пером.

Жители Петербурга выбрали имя новому обитателю Ленинградского зоопарка, где в декабре прошлого года на свет появился детеныш черной макаки. В ходе голосования жители Северной столицы предложили около 300 вариантов имен.

Недавно пользователей интернета умилило забавное видео, главным героем которого выступил белый медведь из зоопарка. Посетители заведения сумели заснять на видео его релаксирующий заплыв по бассейну, сообщает «Ридус».