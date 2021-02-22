Бывший директор спортшколы в Кирове обворовывал детей и «доил» подчиненных

Киров, 22 февраля. Правоохранители предъявили обвинение экс-директору местной спортивной школы. Речь идет о взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и присвоении денег.

По мнению следователей, фигурант старался унести из учреждения все, что было можно. В его гараже был найден не только спортивный инвентарь для детских занятий, но даже моющие средства, купленные для нужд школы.

Кроме того, от произвола злоумышленника страдали и подчиненные. Он распоряжался премировать сотрудников, а затем вынуждал отдать ему деньги. Все это преподносилось как «забота о детях». Однако работники хорошо знали, что средства тратятся вовсе не на благо воспитанников, а на личные нужды начальника.

Задержали фигуранта сотрудники ФСБ. При нем была крупная сумма денег. Директор уверял, что средства были переданы ему якобы в качестве благотворительной акции, сообщало «Вести.ру».

Правоохранители выяснили, что фигурант потребовал 84 тыс. от бизнесмена, в отеле которого собирались разместить маленьких спортсменов. На договоре о перевозке детей он незаконно заработал 44 тыс. рублей. Фиктивная сделка по заливке льда принесла ему 60 тыс. рублей. Липовые договора на уборку территории обогатили еще на миллион. Всего на его счету более 15 преступлений.

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске вице-мэра. Представитель власти подозревается в получении взятки в сумме 450 тыс. рублей, сообщал ФАН.