Хлои Кардашьян пикантным фото подогрела слухи о помолвке

Вашингтон, 22 февраля. Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян не на шутку взволновала фанатов фотографией, на которой запечатлена со сверкающим кольцом на безымянном пальце.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок, на котором демонстрирует не только достоинства фигуры и обувь, но и роскошное украшение.

Фанаты в комментариях наперебой принялись поздравлять Кардашьян с помолвкой, ведь кольцо она надела именно на безымянный палец левой руки.

Подогрели домыслы поклонников о скорой свадьбе появившиеся в Сети сообщения о планах звезды завести второго ребенка с баскетболистом Тристаном Томпсоном. Пара рассталась в 2019 году после многочисленных измен спортсмена, которые происходили в том числе во время беременности Кардашьян.

Однако источник Daily Mail обратил внимание, что звезда далеко не впервые появляется на публике с этим украшением. По его словам, ни о какой помолвке не может быть и речи.

Тем временем сестра Хлои Ким Кардашьян приняла решение развестись с рэпером Канье Уэстом. Супруги уже достигли договоренности по всем пунктам, включая опеку над детьми.