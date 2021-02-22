Путин поддержал объединение «Справедливой России» с двумя партиями

Москва, 22 февраля. Объединение «Справедливой России» с двумя политическими партиями позволит справороссам проявить себя на предстоящих парламентских выборах, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, «Справедливая Россия» является одной из самых авторитетных партий на территории государства.

Согласно полученной информации, справороссы и члены политических партий «За правду» и «Патриоты России» проведут рабочие заседания по вопросам объединения 22 февраля.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Путин встретится с сотрудниками ФСБ в ближайшее время.