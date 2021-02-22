Экс-глава Союза биатлонистов России: Майгуров получал деньги, но на работе не находился

Экс-президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира, двукратный олимпийский призер Владимир Драчев в интервью ФАН раскритиковал нынешнего главу СБР Виктора Майгурова, заявив, что тот, еще будучи вице-президентом организации, совсем не появлялся на рабочем месте и не знал, что происходит в сборной.

Несколько дней назад руководитель Союза биатлонистов России, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров в интервью журналистам признался, что нынешние провалы сборной России — это результат не месячного подготовительного периода, а итог последних нескольких лет.

«Все готовились с личными тренерами, сбор в Поклюке не был решающим фактором. Все валить на последние две недели — не вижу смысла. Это результат последних двух-трех лет», — отметил Майгуров.

В комментарии Федеральному агентству новостей Драчев выразил несогласие с бывшим коллегой и рассказал, что нынешний руководитель Союза биатлоном практически не интересовался, хоть и занимал высокий пост.

«Майгуров вообще откуда может знать, что было два-три года назад? Он перед приходом на пост главы СБР был очень далек от биатлона. За 2018-2019 годы, даже за часть 2020-го, в лучшем случае, если он был раз 10 в Союзе биатлонистов России, [то уже хорошо]. Он не появлялся [там] вообще. Никакого отношения к биатлону он тогда не имел, хотя находился на посту вице-президента. Зарплату получал, но на рабочем месте не находился и практически никакого влияния на спорт не оказывал. Тут он внезапно вспомнил, что нужно что-то делать», — негативно отозвался Владимир Драчев.

Также Драчев задает вопросы руководству, почему в сборную не берут новую талантливую молодежь.

«В 2019 году перспективы у женщин были, до сих пор выступают те девочки. Новых лиц, к сожалению, пока нет, это вопрос к нынешнему руководству, почему они, например, не берут очень перспективную Анастасию Гарееву», — отметил он.

Ранее в беседе с ФАН бывший глава СБР Владимир Драчев эмоционально заявил, что при нынешнем руководстве биатлон в России развиваться не будет, так как никому это просто не интересно. Он выразил мнение, что работать никто на результат не собирается. Также Драчев отметил разобщенность российского биатлона, которая, в свою очередь, приводит к неутешительным результатам на мировых турнирах и безрадостным настроениям. Бывший глава СБР подчеркнул, что сборную критикуют все, кому не лень, но вместе с тем эти люди ничего не делают для развития отечественного спорта.