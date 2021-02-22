Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 22 февраля

Москва, 22 февраля. Российские врачи выявили 12 604 новых случая коронавируса в стране за прошедшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Примерно каждый десятый из новых случаев заболевания протекал бессимптомно, выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей России. Почти 13 тыс. россиян вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки, следует из сообщения оперштаба.

Положительный результат теста на коронавирус получили порядка 4,1 млн жителей России с начала 2020 года. Из них 3,7 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в РФ в декабре прошлого года.