Выходной без холодной воды: в Саратове вновь коммунальные проблемы

Саратов, 22 февраля. Жители нескольких улиц Заводского района остались без холодного водоснабжения. На городском водопроводе обнаружились повреждения, устранить проблему обещают только к полуночи.



Жительница дома на улице Пензенской Вероника Обломова рассказала корреспонденту ФАН, что отключение холодного водоснабжения в выходной день стало неприятным сюрпризом.

«Вот сегодня отключение произошло максимально невовремя. Решили собраться с родственниками, отметить праздник заранее. Но теперь все пришлось переносить, какой праздник без воды. Честно говоря, немного устали от регулярных коммунальных проблем. В каждом районе что-то происходит всю зиму, постоянно», — рассказала Вероника.

Ранее необычная коммунальная авария произошла в Вольске. На протяжении трех дней из конфорок кухонных плит шла вода вместо газа.