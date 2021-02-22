Немецкий депутат ужаснулся схожестью Украины с гитлеровской Германией

Берлин, 22 февраля. Действия украинского руководства по отношению к гражданам, бизнесу и СМИ сравнимы с политикой гитлеровской Германии, считает немецкий депутат Вальдемар Гердт.

По словам парламентария бундестага, решения руководства Украины напоминают политику гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века. Это касается закрытия неугодных властям телевизионных каналов, введения санкций против граждан, а также неправомерных действий по отношению к бизнесу.

«Очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными», — заявил депутат Гердт.

Немецкий политик подчеркнул, что нельзя молча смотреть на произвол, который происходит на Украине.

Федеральное агентство новостей сообщало, что сеть магазинов «Спортмастер» попала под санкции СНБО Украины.

Киевские власти ранее пообещали «вернуть украденное у народа», передает НСН.