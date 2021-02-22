Политолог Сатановский рассказал, как власти США хоронят собственную страну

Москва, 22 февраля. Американские власти «угрохают» собственную страну, считает политолог Евгений Сатановский. Он порассуждал о словах властей Орегона, которые назвали математику «расистской наукой».

Власти американского штата Орегон заявил о расизме в математике, так как учебная дисциплина предполагает объективность и нейтральность. Соответственно, по мнению представителей штата, она «необъективна с этнической и расовой точки зрения».

Политолог Сатановский на сообщение отреагировал скептически. По его словам, подобная участь может ожидать и другие науки, в которых США каким-то образом умудрятся рассмотреть «превосходство белой расы».

«Хана Америке. Ее не «русские, китайские, иранские и прочие хакеры» похоронят, а собственное начальство», — убежден Евгений Сатановский.

Не исключено, что Европа слепо подхватит тенденцию США и тоже начнет считать некоторые науки расистскими. Политолог напомнил, что раньше в Америке ученых оценивали по заслугам, а не по цвету кожи и половым пристрастиям, и тогда страна росла и развивалась. Однако сейчас происходит разрушительная картина.

«Хотят угрохать собственную страну? Их право», — заключил Сатановский.

Ранее эксперт объяснил, чем обернется отказ США выстраивать равные отношения с Китаем. Политолог подчеркнул, что доминирование одного государства на мировой арене не может длиться долго, передавало Федеральное агентство новостей.

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