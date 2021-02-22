Алексей Пушков оценил борьбу с «расистской» математикой в США

Москва, 22 февраля. Член Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал борьбу властей штата Орегон с проявлением расизма в математике.

В этом штате алгебру объявили расистским предметом, который ущемляет права чернокожего населения страны. Традиционную дисциплину предложили заменить «этноматематикой».

«Иными словами, орегонские власти исходят из того, что участники движения BLM алгебру не воспринимают, а потому ее надо заменить чем-то попроще. И департамент образования штата вводит курс «этноматематики», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор предположил, что в рамках изучения нового толерантного предмета будет преподаваться только таблица умножения из-за сложности дисциплины. Любой ответ будет считаться верным, чтобы никого не обижать. На основании тестов по таблице умножения будет происходить зачисление в местные вузы.

Ранее Пушков прокомментировал изменения в пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp. Соглашаясь с условиями соглашения, пользователь теперь дает разрешение на передачу персональных данных компании Facebook.

НСН также писала, что Пушков назвал материал Welt о «Спутнике V» высокомерным. По его мнению, Запад демонстрирует комплекс неполноценности.