Сбербанк начал продажи «умных» лампочек и розеток

Москва, 22 февраля. Сбербанк запустил собственную платформу "умного дома" и начал продавать smart-устройства под брендом Sber. Первыми в продажу поступили «умные» розетки и лампочки.

Лампы Sber доступны в вариантах с цоколями Е14 и E27. Пользователь может регулировать их яркость, задавать автоматическое включение и выключение света, температуру освещения с помощью технологий "умного дома". Все лампы в помещении объединяются в группу для более удобного управления. Стоимость одной лампочки составляет 990 рублей.

Smart-розетка от Sber вставляется в обычную розетку, а не заменяет ее. Устройство можно программировать на выключение и выключение, объединять в группы и контролировать на расстоянии. Его можно приобрести за 1390 рублей.

«По дороге в аэропорт не можете вспомнить, выключили утюг или нет — умная розетка легко отключается в мобильном приложении», — сообщили в компании.

«Яндекс» ранее презентовал новую «умную» колонку с LED-экраном, трехполосным звуком и голосовым помощником «Алиса».