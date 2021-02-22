США вынудили Индонезию отказаться от покупки российских истребителей Су-35

, 22 февраля. США вынудили Индонезию отказаться от закупки российских истребителей в пользу военной техники стран НАТО. К такому выводу пришли обозреватели издания Asia Times.

Джакарта обсуждает обновления авиапарка ВВС и планирует пополнить его за счет покупки четырех десятков французских и американских истребителей Rafale и F-15EX, как указывает обозреватель Asia Times Джон Макбет. Помимо них ВВС Индонезии могут пополнить три тяжелых транспортных самолета Lockheed Martin C-130J Super Hercules, три заправщика Airbus A330 и еще шесть беспилотников MQ-1 Predator, как цитирует зарубежную публикацию «ПолитРоссия».

Макбет отметил, что Россия предлагала Индонезии более выгодную сделку на общую сумму в один миллиард долларов за партию самолетов Су-35, однако Джакарта неожиданно отказалась от контракта. Автор публикации заметил, что неожиданный отказ от выгодного и многообещающего приобретения мог быть обусловлен угрозой санкций с американской стороны.

В 2017 году Сенат США одобрил федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), позволяющий Вашингтону принимать санкционные меры в отношении стран, которые закупают вооружения у Москвы. Тем самым США оказывают давление на потенциальных приобретателей российских истребителей и сохраняют спрос на американские истребители F-15 и F-35.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США попытались надавать на Индию и вынудить ее отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400, однако индийские власти остались при своем мнении.

В январе издание «Царьград» передало, что экс-глава Госдепа США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона ввести санкции против России помимо уже действующего закона CAATSA. По его словам, дополнительные меры противодействия будут рассмотрены в ближайшее время.