Армения заинтересована в расширении базы ВС России в Гюмри

Ереван, 22 февраля. Российская военная база в Гюмри должна быть расширена, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Он заметил, что усиление и расширение 102-й российской военной базы всегда оставалось важным вопросом на повестке дня. Ереван заинтересован в этом, ведь российские силы в регионе полностью входят в состав Объединенной группировки войск ВС Армении и России, передает РИА Новости.

Арутюнян считает, что благодаря совместным действиям России и Армении на территории Нагорного Карабаха будет обеспечен долгосрочный мир. В регионе с ноября 2020 года находятся российские миротворцы, которые следят за сохранением режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что саперы МЧС РФ приступили к очистке Мартакертского района от мин и снарядов.