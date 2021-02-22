Бывшая возлюбленная Мягкова рассказала о романе со звездой «Иронии судьбы»

Москва, 22 февраля. Бывшая возлюбленная звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрея Мягкова Тамара Абросимова рассказала, как развивался их роман.

По словам актрисы, их отношения завязались в театральной мастерской при Ленинградском технологическом институте. Вместе они много занимались и репетировали. А затем девушка уехала в Москву в Школу-студию МХАТ, а Мягков остался доучиваться в Ленинграде.

Когда Абросимова училась на третьем курсе, Мягков поступил на первый. Она ожидала, что отношения вспыхнут с новой силой, но актер влюбился в Анастасию Вознесенскую, которая впоследствии стала его женой.

Абросимова сумела отпустить Мягкова, хотя нежность к нему пронесла через всю жизнь.

«Главная женщина в его жизни — жена Ася. Не приписывайте мне какую-то роль в его жизни. Нас связывала замечательная юность. И мы были очень влюблены друг в друга», — цитирует ее KP.Ru.

Звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман» скончался 18 февраля. Знаменитого актера похоронили 20 февраля на Троекуровском кладбище, сообщила «Вечерняя Москва». Проводить Мягкова в последний путь пришли и коллеги по цеху, и поклонники. Вознесенская не появилась на похоронах супруга из-за плохого самочувствия.