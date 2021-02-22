Родственники замерзшего насмерть мальчика в Техасе хотят отсудить 100 млн долларов

Остин, 22 февраля. Семья мальчика, погибшего от холода в Соединенных Штатах Америки, подала судебный иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний штата Техас ERCOT.

Electric Reliability Council of Texas (ERCOT обслуживает около 90 процентов потребителей штата и местной энергетической компании Entergy, передает телеканал KHOU.

Кристиан Павон умер во вторник в городе Конро от переохлаждения, о чем сообщают его родственники, однако официальную причину смерти пока не установили. Компания Entergy выразила соболезнования семье, при этом сотрудники ERCOT уверены в том, что веерные отключения электроэнергии были правильным решением, передает «ФедералПресс».

Электросеть Техаса находилась на грани коллапса: снежная буря оказалась сильнейшей за 30 лет. К тому же сотни тысяч людей оказались без воды, а в начале прошлой недели без света были вынуждены обходиться несколько миллионов человек. В связи с этим глава Белого дома Джо Байден, объявив штат «зоной стихийного бедствия», пообещал оказать региональным властям федеральную помощь.