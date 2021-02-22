Медведев впервые в карьере поднялся на третье место рейтинга ATP

Москва, 22 февраля. Россиянин Даниил Медведев поднялся на третью строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Финалист Australian Open Даниил Медведев впервые в профессиональной карьере вошел в топ-3 теннисистов мира. Обновленная версия рейтинга ATP была опубликована на сайте организации. Медведев набрал 9735 очков, опередив австрийского теннисиста Доминика Тима.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает серб Новак Джокович, который в девятый раз выиграл Australian Open. Следом за ним идет именитый испанец Рафаэль Надаль. Стоит отметить, что Андрей Рублев сохранил восьмую строчку рейтинга, Карен Качанов потерял одну позицию и занимает 21-е место, а сыгравший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Аслан Карацев поднялся со 114-й на 42-ю позицию.