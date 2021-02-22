Президент Киргизии подписал указ о назначении нового посла в РФ

Бишкек, 22 февраля. Послом Киргизии в России стала Гульнара-Клара Самат. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.

В сообщении говорится, что глава Кыргызской Республики подписал указ о назначении Гульнара-Клары Самат на пост чрезвычайного и полномочного посла государства в Российской Федерации. Прежний диппредставитель Аликбек Джекшенкулов был отстранен от должности осенью 2020 года.

Стоит отметить, что Самат в 2005-2006 годах работала советником посольства Киргизии в России. Затем ее назначили пресс-секретарем президента республики. В 2007-2008 годах Самат занимала должность председателя Центризбиркома страны.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с Садыром Жапаровым 24 февраля.

Ранее НСН информировала, что президент Киргизии выступил за сохранение статуса русского языка.