Обвиненная в мошенничестве Дрожжина была соседкой любовника дочери Брежнева

Москва, 22 февраля. Дочь покойного народного артиста РСФСР Спартака Мишулина Карина раскрыла правду о молодости актрисы Натальи Дрожжиной, которую не так давно обвинили в мошенничестве.

По словам Мишулиной, Дрожжина в прошлом была соседкой певца Бориса Буряце. Исполнитель стал известен широкой общественности благодаря не столько своему таланту, сколько роману с дочерью генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — Галиной.

В 1981 году Буряце арестовали. Мишулин стал понятым, поскольку жил по соседству. По словам его дочери, актер театра и кино не стал присутствовать во время подсчета драгоценностей в доме артиста. Он не захотел пятнать свое честное имя.

Мишулина уточнила в программе «Новые русские сенсации» на НТВ, что Дрожжина в молодости скупала квартиры в доме, построенном специально для знаменитых деятелей искусства. При том, что у Мишулина там была лишь скромная «двушка».

Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин стали фигурантами уголовного дела из-за наследства звезды фильма «Москва слезам не верит» Алексея Баталова. Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Марией без средств к существованию и крыши над головой.