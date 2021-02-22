Непотушенная сигарета могла стать причиной мучительной гибели двух жителей Читы

Чита, 22 февраля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на улицу Ямская, где полыхал один из частных домов. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.

Спасатели за полчаса полностью справились с огнем. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. В горевшем здании были найдены трупы мужчины и женщины.

Согласно неофициальной версии, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты. Тела направили экспертам для установления точной причины смерти.

В одном из домов Оренбурга произошел пожар. Пламя разыгралось на площади 20 кв. метров. В квартире обнаружили трупы трех человек, сообщало РИА 56.