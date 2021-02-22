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Непотушенная сигарета могла стать причиной мучительной гибели двух жителей Читы

Непотушенная сигарета могла стать причиной мучительной гибели двух жителей Читы

Чита, 22 февраля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на улицу Ямская, где полыхал один из частных домов. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.

Спасатели за полчаса полностью справились с огнем. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. В горевшем здании были найдены трупы мужчины и женщины.

Согласно неофициальной версии, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты. Тела направили экспертам для установления точной причины смерти.

В одном из домов Оренбурга произошел пожар. Пламя разыгралось на площади 20 кв. метров. В квартире обнаружили трупы трех человек, сообщало РИА 56.

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