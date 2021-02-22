В Кремле рассказали о продолжительности переговоров Путина и Лукашенко

Сочи, 22 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, сколько продлятся переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Переговоры глав двух государств продлятся фактически целый день. Путин и Лукашенко встретятся в обед. Предположительно, переговоры президентов России и Белоруссии продлятся до вечера, уточнил Дмитрий Песков. Путин и Лукашенко встретятся на Красной Поляне.

Стороны обсудят аспекты российско-белорусского сотрудничества, а также стратегическое партнерство. К тому же Путин и Лукашенко затронут темы совместной работы в культурной и гуманитарной сферах. Лидеры стран поговорят о процессах интеграции в рамках Союзного государства.