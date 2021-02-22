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Ближний Восток

Теракт в Бабиле и обстрел авиабазы — что произошло в Ираке 20—21 февраля

Гибель лидера «Катаиб Хезболла» и обстрел авиабазы — что произошло в Ираке 20—21 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 2021 февраля и рассказывает, что произошло в Республике Ирак и что меняется на фронте борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Погиб командир «Катаиб Хезболла»

Полевой командир иракского подразделения спецназа «Катаиб Хезболла» Абу Ясир аль-Муалем погиб в результате теракта на севере провинции Бабиль 20 февраля.

Командующий «Катаиб Хезболла» погиб в результате подрыва в момент прохождения колонны 47-й бригады отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» в окрестностях Санидиджа в районе Джурф ас-Сахр (ранее Ад-Джир Сахар). Абу Ясир аль-Муалем также входил в командный состав этой бригады.

Отряды «Хашд Шааби» провели контроперацию при поддержке F-16 ВВС Ирака. Истребители нанесли четыре авиаудара по пещерам «Исламского государства». Уничтожены пятеро террористов, среди которых лидер местной ячейки ИГ Абу Хани, а также муфтий террористического подполья. Один боевик ранен.

На место проведения контроперации прибыл премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. Находившийся в составе делегации директор военной разведки Минобороны Ирака Фаиз аль-Маамури пояснил, что ликвидированные боевики планировали позднее осуществить теракт в Багдаде.

Обстрел авиабазы «Балад»

Аппарат национальной безопасности Ирака заявил об обстреле авиабазы «Балад» 20 февраля.

Авиабаза была атакована ракетами систем залпового огня, которые упали за периметром объекта. Ранения получили два сотрудника — один гражданин Ирака, национальность второго официально не сообщается.

Как уточняют в социальных сетях, второй пострадавший является сотрудником Вооруженных сил США. База «Балад» находится в 64 километрах от Багдада. Здесь дислоцировано одно из подразделений сил Международной коалиции.

Нападение произошло менее чем через неделю после аналогичной атаки на американскую базу в Эрбиле. Вашингтон обвиняет в атаках связанные с Ираном группировки. Тегеран выступил с официальным опровержением.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

20 февраля командующий Насер аль Ганнам сообщил об успешной спецоперации в провинции Анбар.

Задержаны пять боевиков «Исламского государства». План действий разрабатывали оперативники уголовного розыска полиции Анбара. Операцию проводил спецназ территориального подразделения МВД Ирака в Анбаре по согласованию с десятой дивизией Минобороны Ирака.

Северный Ирак

Провинция Найнава

Министерство внутренних дел Ирака сообщило 20 февраля об успешной спецоперации в Мосуле.

Рейд проводился в районе Аль-Араби. Задержан боевик спящей ячейки ИГ. В период активной деятельности «Исламского государства» в Мосуле он был одним из бойцов охраны лагеря пленных.

Задержан боевик ИГ

Руководство отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» объявило 21 февраля о задержании боевика ИГ в районе Таль-Афар в провинции Найнава.

Операцию провел один из отрядов 53-й бригады «Хашд Шааби». Подробности не сообщаются.

Центральный Ирак

Провинция Киркук

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака проинформировало 21 февраля об аресте боевиков ИГ в провинции Киркук.

Задержаны два террориста активизировавшейся ячейки ИГ, которая называла себя «Государством Киркук-Абаси». Операцию проводил отряд разведывательно-контртеррористического отдела при поддержке батальона разведки Минобороны Ирака.

Оба арестованных были боевиками дивизий ИГ «Кадисия» и «Нахаванд». Один из задержанных в последнее время занимался материального-техническим обеспечением боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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