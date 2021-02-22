Теракт в Бабиле и обстрел авиабазы — что произошло в Ираке 20—21 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 20—21 февраля и рассказывает, что произошло в Республике Ирак и что меняется на фронте борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Погиб командир «Катаиб Хезболла»

Полевой командир иракского подразделения спецназа «Катаиб Хезболла» Абу Ясир аль-Муалем погиб в результате теракта на севере провинции Бабиль 20 февраля.

مقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي في تفجير استهدف سيارته في جرف الصخر

والقادم اسوء لهم — احمد الشحماني (@HQQZIQnqNqy9cOY) February 20, 2021

Командующий «Катаиб Хезболла» погиб в результате подрыва в момент прохождения колонны 47-й бригады отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» в окрестностях Санидиджа в районе Джурф ас-Сахр (ранее Ад-Джир Сахар). Абу Ясир аль-Муалем также входил в командный состав этой бригады.

Отряды «Хашд Шааби» провели контроперацию при поддержке F-16 ВВС Ирака. Истребители нанесли четыре авиаудара по пещерам «Исламского государства». Уничтожены пятеро террористов, среди которых лидер местной ячейки ИГ Абу Хани, а также муфтий террористического подполья. Один боевик ранен.

استشهاد مقاتل بالحشد وإصابة إثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر: https://t.co/e22IQtuRNu — وكالة رؤيا الاخبارية (@Roaya_news) March 23, 2020

На место проведения контроперации прибыл премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. Находившийся в составе делегации директор военной разведки Минобороны Ирака Фаиз аль-Маамури пояснил, что ликвидированные боевики планировали позднее осуществить теракт в Багдаде.

القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يوجه بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء منطقة الطارمية وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين. pic.twitter.com/uzsXrJfH8T — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) February 20, 2021

Обстрел авиабазы «Балад»

Аппарат национальной безопасности Ирака заявил об обстреле авиабазы «Балад» 20 февраля.

Авиабаза была атакована ракетами систем залпового огня, которые упали за периметром объекта. Ранения получили два сотрудника — один гражданин Ирака, национальность второго официально не сообщается.

Как уточняют в социальных сетях, второй пострадавший является сотрудником Вооруженных сил США. База «Балад» находится в 64 километрах от Багдада. Здесь дислоцировано одно из подразделений сил Международной коалиции.

Нападение произошло менее чем через неделю после аналогичной атаки на американскую базу в Эрбиле. Вашингтон обвиняет в атаках связанные с Ираном группировки. Тегеран выступил с официальным опровержением.

إصابة متقاعد أمريكي مع الجيش العراقي جراء قصف قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا من قبل الميليشيات الايرانية . pic.twitter.com/kVFnmJUxuY — Naz Najar (@NazJaf4) February 21, 2021

Граница и пустыня

Провинция Анбар

20 февраля командующий Насер аль Ганнам сообщил об успешной спецоперации в провинции Анбар.

Задержаны пять боевиков «Исламского государства». План действий разрабатывали оперативники уголовного розыска полиции Анбара. Операцию проводил спецназ территориального подразделения МВД Ирака в Анбаре по согласованию с десятой дивизией Минобороны Ирака.

ناصر الغنام يعلن تنفيذ عملية ’خاطفة’ في الأنبار

https://t.co/iJYCyTjqbj — NAS news - ناس (@NASnews3) February 20, 2021

Северный Ирак

Провинция Найнава

Министерство внутренних дел Ирака сообщило 20 февраля об успешной спецоперации в Мосуле.

Рейд проводился в районе Аль-Араби. Задержан боевик спящей ячейки ИГ. В период активной деятельности «Исламского государства» в Мосуле он был одним из бойцов охраны лагеря пленных.

في أيسر الموصل القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية pic.twitter.com/KFm66LrtL3 — وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) February 20, 2021

Задержан боевик ИГ

Руководство отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» объявило 21 февраля о задержании боевика ИГ в районе Таль-Афар в провинции Найнава.

Операцию провел один из отрядов 53-й бригады «Хашд Шааби». Подробности не сообщаются.

???? اللواء 53 بالحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” في تلعفر

???? تمكنت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، السبت، من القاء القبض على أحد عناصر فلول “داعش” الإجرامي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى ، وجاء ذلك بعد ورود معلومات أمنية دقيقة عن تواجده في قضاء تلعفر ، فقامت القوة بالقاء القبص عليه pic.twitter.com/8KYwnLYHMe — قيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي (@pYqtnMIk3ljQapg) February 21, 2021

Центральный Ирак

Провинция Киркук

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака проинформировало 21 февраля об аресте боевиков ИГ в провинции Киркук.

Задержаны два террориста активизировавшейся ячейки ИГ, которая называла себя «Государством Киркук-Абаси». Операцию проводил отряд разведывательно-контртеррористического отдела при поддержке батальона разведки Минобороны Ирака.

Оба арестованных были боевиками дивизий ИГ «Кадисия» и «Нахаванд». Один из задержанных в последнее время занимался материального-техническим обеспечением боевиков.

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد عناصر ما يسمى ولاية كركوك https://t.co/pU5kmRFhve — بصمة برس - Basma press (@basma_press) February 21, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.