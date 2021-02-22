Евросоюз не станет поддерживать Байдена по украинскому вопросу

Киев, 22 февраля. Украинское государство является основным форпостом политики Соединенных Штатов на территории Европы. Об этом сообщил политолог Кость Бондаренко.

Во время проведения Мюнхенской конференции американский президент Джо Байден сказал, что сохранение суверенитета Украины является важным вопросом для Вашингтона и Европы.

«В данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины и таким образом продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой», — считает Бондаренко.



Европейский союз не собирается менять свои внешнеполитические подходы, поэтому вряд ли отреагирует на призыв американского лидера по Украине. Скорее всего, слова политика были восприняты со вниманием, но никакого продолжения в виде действий дальше не будет, заключил политолог.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Госдуме России оценили слова Байдена о попытках Москвы ослабить НАТО. Депутат Сергей Железняк полагает, что сейчас может последовать новый виток расширения Альянса на восток.

В Совфеде РФ также ответили президенту США про суверенитет Украины, пишет НСН.