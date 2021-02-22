В Global Times разъяснили, почему Евросоюз избежит полного подчинения США

Пекин, 22 февраля. Ведущие государства Евросоюза уклонятся от выполнения антироссийских указаний американского руководства, пишет авторитетное китайское издание Global Times.

Пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Авторы статьи Ян Шэн и Ян Цзинь сообщили, что новый президент США Джо Байден не является революционным новатором при разработке американской стратегии в отношении России. Администрация Белого дома предлагает союзникам ввязаться в противостояние с РФ и КНР за счет собственных сил и ресурсов, без ощутимой выгоды от такой политики.

«Китай и Россия не желают участвовать в идеологической конфронтации с Западом. Не стоит забывать, что Москва и Пекин глубоко связаны с Западом в таких областях, как торговля и энергетика, поэтому европейские страны не будут полностью подчиняться требованиям США», — сказано в статье Global Times.

Китайские аналитики уверены, что Европа стремится к политической независимости от США и со временем станет их стратегическим конкурентом — именно поэтому ЕС постарается избежать воплощения значимых антироссийских и антикитайских инициатив Вашингтона.

Ранее МИД КНР разъяснил, кто виновен в резком ухудшении американо-китайских отношений в области экономики и торговли. О введении Евросоюзом новых санкций против РФ сообщал Царьград.