Доллар перевалил за 74 рубля на торгах Мосбиржи

Москва, 22 февраля. Российская валюта снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов Московской биржи.

Так, доллар прибавил восемь копеек и торгуется на уровне 74,16 рубля за денежную единицу. Европейская валюта снизилась на семь копеек — до 89,82 рубля за евро.

До конца зимы не стоит ждать резкого изменения валютного курса, заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН. Основная причина — цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent вернулась к уровню 63 доллара на фоне постепенной нормализации ситуации в Техасе. К весне курс доллара может торговаться на уровне 74 рубля за единицу, евро — 89-90 рублей за единицу.