Японские власти столкнулись с нехваткой препарата для вакцинации от коронавируса

Токио, 22 февраля. Власти Японии не смогут реализовать кампанию по вакцинации населения от коронавируса так, как планировалось изначально.

В стране не хватает препарата от COVID-19. Ожидалось, что японцев старше 65 лет начнут прививать в апреле. Однако к тому времени препарат от коронавируса поступит лишь в некоторые регионы страны. Подробности рассказал ответственный за прививочную кампанию министр административной реформы Таро Коно.

Япония приобрела вакцину от Pfizer. Из-за развертывания дополнительных производственных мощностей поставки до конца мая будут ограничены, уточнил Таро Коно. График поставок вакцины пока не до конца утвержден. Японские власти не уверены, что смогут завершить вакцинацию граждан старше 65 лет в установленные сроки.

Ученые из Японии нашли новый штамм коронавируса. Он отличается от британской, южноафриканской и бразильской мутаций. Этот штамм может снизить эффективность существующих вакцин. Японские ученые убеждены, что коронавирус мутировал за пределами страны.