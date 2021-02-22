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Власти Китая планируют ограничить мощность беспроводных зарядок

Власти Китая планируют ограничить мощность беспроводных зарядок

Пекин, 22 февраля. Власти Китая подготовили проект постановления об ограничении мощности быстрых беспроводных зарядок для смартфонов. Ограничение положит конец конкуренции среди производителей.

Постановление может вступить в силу в следующем году. Согласно документу, с 1 января 2022 года будет запрещено использование в КНР беспроводных зарядок мощностью свыше 50 ватт. Запланирован регламент и для диапазонов беспроводной передачи энергии. Китайские власти считают, что сверхбыстрые беспроводные зарядники создают помехи различным службам радиосвязи.

Примечательно, что еще в прошлом году некоторые производители, например Xiaomi, стали выпускать беспроводные зарядки мощностью свыше 50 ватт, передает CnTechPost. Не исключено, что вопросом ограничения их мощности займутся и в других странах.

Ранее российские ученые нашли способ заряжать гаджеты в руках. Они разработали специальную ячейку, которая может преобразовывать тепло тела в электроэнергию.

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