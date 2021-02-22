Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на высоте 1 389 над уровнем моря

Сочи, 22 февраля. Сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина и с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры проведут переговоры на черноморском побережье РФ.

Президенты встретятся на высоте 1 389 метров над уровнем моря в Сочи. В повестке — обсуждение вопросов российско-белорусского сотрудничества, стратегическое партнерство. Политики коснутся тем совместной работы в культурной и гуманитарной сферах. Речь также зайдет о дальнейших процессах интеграции в рамках Союзного государства.

По итогам встречи лидеры не планируют проводить пресс-конференции. Однако общение с журналистами может состояться, если возникнет необходимость.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о подготовке встречи президентов России и Белоруссии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры глав государств продлятся весь день, передает НСН.