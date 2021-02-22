Поставки новейшего ППК-20 от «Калашникова» стартуют в 2021 году

Абу-Даби, 22 февраля. Вооружение российской армии пополнится 9-миллиметровым пистолетом-пулеметом ППК-20, разработанным концерном «Калашников», уже в текущем году.

Новейший 9-мм ППК, разработанный группой компаний «Калашников», начнут поставлять уже в этом году. Об этом сообщил генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов на международной военно-промышленной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

«ППК-20 еще не поставлялся, но это входит в планы компании на 2021 год», – заявил Тарасов.

Новейшая разработка ППК-20 основана на базе широко известного пистолета-пулемета «Витязь-СН». Отличительной чертой ППК-20 является современный приклад, обновленный переключатель, глушитель и модифицированный ударно-спусковой механизм.

Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что специалистами была проведена глубокая модернизация автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра.