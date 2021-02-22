Власти Индии обсуждают возможность открытия границ для туристов

Нью-Дели, 22 февраля. Индия может открыть границы для туристов из эпидемически благополучных стран, такую возможность обсуждают в правительстве страны.

Министерства внутренних, иностранных дел, здравоохранения, авиации и туризма Индии должны принять окончательное решение по условиям для въезжающих в страну путешественников. Предположительно, визы начнут выдавать туристам из государств со стабильной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, пишет издание Times of India.

Гости страны должны будут соблюдать меры безопасности, возможно, будет установлен карантин. Туристов обяжут сдавать тест на COVID-19 или предоставлять сертификат о вакцинации.

Выдачу виз Индия приостановила в марте 2020 года, в последнее время в страну могли въехать иностранцы только определенных категорий. Туристы не могли посещать Индию. Несколько месяцев назад в стране разрешили внутренний туризм, который стал спасательным кругом для туристической отрасли, пишет газета.

Каждая страна самостоятельно устанавливает правила пересечения своих границ для путешественников. Кипр отложил открытие границ для российских туристов до 1 апреля. Об этом сообщили представители посольства РФ в Никосии.