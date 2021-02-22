Евросоюз обсудит антироссийские санкции и отношения с США

Брюссель, 22 февраля. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в понедельник планируют обсудить введение санкций против России и улучшение отношений с Соединенными Штатами.

Во время брифинга высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что на заседании европейских дипломатов ожидается большой контраст дискуссий об отношениях с РФ и США. Уточняется, что Брюссель намерен ввести новые санкции против Москвы так, чтобы не навредить самому себе.

Плюс ко всему главы МИД стран Евросоюза хотят предложить Белому дому восстановить партнерство по всем доступным направлениям, включая сдерживание Китая и Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Австрии призвали «не пилить сук, на котором сидит» Евросоюз.

Стоит отметить, что США не предложили новых санкций по «Северному потоку — 2», передает НСН.