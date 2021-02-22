Изжога оказалась одним из симптомов смертельно опасной болезни

Вашингтон, 22 февраля. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая проявляется, в том числе в виде изжоги, может спровоцировать рак гортани или пищевода.

Об этом заявили ученые из Национального института рака в США. Результаты их исследования, посвященного изжоге, опубликованы в журнале Американского онкологического общества CANCER. Гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдает от 20% до 40% взрослого населения разных стран.

Она возникает, когда кислотный желудочный сок попадает в пищевод. Это явление называется изжога. В 1995–1996 годах ученые США совместно с Американской ассоциацией пенсионеров AARP провели исследование, в котором приняли участие 3,5 млн человек в возрасте от 50 до 71 года. Через 16 лет выяснилось, что у 24% добровольцев изначально присутствовала в анамнезе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Из них у 931 человека развилась аденокарцинома пищевода. А еще 876 человек столкнулись с плоскоклеточной карциномой гортани.

Молодой британец скончался спустя 15 минут после приступа изжоги. Врачи диагностировали мужчине атриовентрикулярную блокаду сердца. Сестра умершего рассказала, что, почувствовав недомогание, он выпил таблетку от изжоги. Позже у мужчины случился припадок, и он перестал дышать.