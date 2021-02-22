Названа причина роста цен на нефть

Вашингтон, 22 февраля. В ходе торгов в понедельник нефть эталонных марок подскочила в цене более чем на 1%. Эксперты нашли объяснение увеличению стоимости черного золота.

Тенденция связана с неопределенностью по срокам и объемам восстановления нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, о чем сообщил «Интерфакс».

По состоянию на 8:17 по московскому времени, цена на апрельские фьючерсы на нефть Brent повысилась на 1,29%, достигнув отметки в 63,72 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI на это время составляла 59,93 доллара за баррель, поднявшись на 1,13% с прошлого торгового дня.

Ряд компаний смогли наладить добычу черного золота в Техасе, однако эксперты предупреждают, что пока не ясно, будет ли она полностью восстановлена.

Ранее президент США Джо Байден объявил Техас «зоной стихийного бедствия». Властям региона была обещана федеральная помощь, передает Федеральное агентство новостей.