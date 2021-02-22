Определена средняя продолжительность путешествий россиян в 2020 году

Москва, 22 февраля. Средняя продолжительность путешествий россиян в прошлом году составила от четырех до семи дней.

В прошлом году жители России чаще всего путешествовали от четырех до семи дней. Именно на такой период приходится 30% всех выкупленных авиабилетов. Примерно 28% россиян отправлялись куда-либо на два-три дня. Такой вывод сделали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«От восьми до 14 дней в поездках провели 22% жителей страны, при этом 9% улетали более чем на две недели. Всего сутки путешествовали 7% россиян, в то время как 4% граждан России возвращались домой в день вылета», — цитирует исследование RT.

Кроме того, аналитики OneTwoTrip составили топ городов, в которые россияне чаще всего отправлялись в прошлом году. На первом месте традиционно оказалась Москва — в нее отправился примерно 21% всех туристов. Примерно 10% россиян отдыхали в Сочи, еще 9% предпочли для путешествия Северную столицу. В список также попали Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала и Екатеринбург.

Недавно эксперты провели исследование и назвали направления с дешевыми билетами из Москвы и Петербурга. В рейтинг бюджетных направлений вошли лишь те города, поездка в которые из Москвы и Петербурга стоит меньше тысячи рублей. При этом учитывалась лишь стоимость железнодорожных билетов на период с 20 по 23 февраля.