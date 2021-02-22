Huawei представила бюджетные беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Шэньчжэнь, 22 февраля. Китайская компания Huawei презентовала относительно недорогую модель беспроводных наушников FreeBuds 4i с активным шумоподавлением и 22 часами автономной работы.

Huawei FreeBuds 4i представлены в красном, черном и белом цветах. Они имеют защиту от влаги и пыли IP54, поддерживают Bluetooth 5.2 и оснащены «умными» функциями в сочетании со смартфоном на базе EMUI 11 — например, быстрым подключением при открытии крышки футляра. Наушники могут воспроизводить музыку 10 часов беспрерывно или 22 часа в случае использования зарядного чехла.

Активное шумоподавление можно включить и выключить с помощью долгого нажатия на наушник. Новинка поступит в продажу в Китае уже 8 марта. Стоимость устройства составит 77 долларов.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй ранее похвалил конкурента. Он назвал продукцию американской корпорации Apple лучшей в мире.