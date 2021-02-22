Xiaomi рассекретила внешний вид смартфона Redmi K40

Пекин, 22 февраля. Китайская корпорация Xiaomi в преддверии анонса смартфона Redmi K40 рассекретила его внешний вид. Оказалось, у нового флагмана будет необычная задняя панель.

На опубликованном в Сети изображении показано, что задняя панель смартфона имеет диагональные штрихи. Благодаря такой особенности и блоку камеры девайс трудно будет спутать с другими моделями.

Уже известно, что Redmi K40, как и версия Pro, получит 6,67-дюймовые дисплеи Samsung AMOLED разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Оба устройства будут поддерживать 5G, Bluetooth 5.2, иметь двойные стереодинамики. Камера младшей будет 64-мегапиксельной, а старшая получит разрешение 108 мегапикселей.

Владельцам стоит ожидать новейшую операционную систему Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, передает Gizmochina.

В Сети ранее появились подробности о новом смартфоне американской компании Apple. Устройство, которое, вероятно, получит название iPhone 13, могут оснастить улучшенными OLED-дисплеем и камерой, сообщили инсайдеры.